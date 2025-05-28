Мастер-класс для школьников по оказанию первой помощи прошел в Химках

В школе № 20 в Химках прошло патриотическое мероприятие, посвященное оказанию неотложной медицинской помощи. Встреча собрала участников, среди которых были член Ассоциации ветеранов СВО Игорь Лыков и депутат Химок Глеб Демченко.

Событие было приурочено к годовщине основания главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, открытого в 1706 году.

Приглашенные спикеры рассказали присутствующим об истории первого государственного медицинского учреждения и о выдающихся врачах, которые посвятили свою жизнь работе в госпитале Бурденко.

«Эта дата символизирует не только медицинский подвиг, но и беспримерное мужество всего нашего народа в годы тяжелейших испытаний. Госпиталь Бурденко стал местом, где ежедневно совершался подвиг — подвиг врачей, медсестер, санитаров, спасавших жизни защитников отечества», — прокомментировал Глеб Демченко.

В настоящее время в госпитале проходят лечение и восстановление военнослужащие. Игорь Лыков подчеркнул важность добровольческой деятельности и гуманитарных миссий, которые способствуют скорейшей победе.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил, что мероприятие организовано в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Татьяна Кавторева добавила, что для жителей регулярно проводятся разнообразные тематические акции и встречи.