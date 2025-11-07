Сегодня 17:41 Мастер-класс для школьников по оказанию первой помощи прошел в Дмитрове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

В лицее № 4 города Дмитрова состоялось масштабное практико-ориентированное мероприятие в рамках образовательного проекта «Путь к безопасности», организатором которого выступил Государственный университет просвещения. Акция направлена на формирование у школьников критически важных навыков поведения в экстремальных ситуациях и знакомство с современными технологиями в сфере безопасности.

Проект объединил специалистов, волонтеров-инструкторов университета и учащихся лицея, создав уникальную образовательную среду. Программа включила в себя серию интерактивных мастер-классов и тренингов, где теория немедленно подкреплялась практикой. «Сегодня как никогда важно давать нашим детям не только фундаментальные знания, но и прикладные навыки, которые могут спасти жизнь, — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. — Проект „ Путь к безопасности “ — это блестящий пример того, как высшая школа выступает партнером для общего образования, помогая воспитывать уверенных, подготовленных и ответственных граждан. Такие инициативы вносят реальный вклад в безопасность нашего будущего».

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

В ходе акции лицеисты отработали алгоритмы первой помощи, обучаясь базовым приемам сердечно-легочной реанимации и помощи при травмах под руководством опытных инструкторов. Они приняли участие в тренингах, моделирующих различные экстремальные ситуации, где на практике отрабатывали четкие алгоритмы поведения. Ярким моментом программы стали показательные выступления юных спасателей и специалистов, которые продемонстрировали отработанные до автоматизма навыки.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

Кроме того, школьники погрузились в мир высоких технологий, пробуя себя в управлении беспилотными летательными аппаратами, узнавая об их применении для мониторинга и поиска, а также выполняя задания на симуляторах виртуальной реальности, имитирующих сложные условия. Образовательные программы, подобные «Пути к безопасности», играют ключевую роль в профориентации и личностном росте молодежи. Такой формат наглядно демонстрирует, что безопасность — это не скучные правила, а динамичная сфера, требующая критического мышления и практических навыков, которые могут оказаться незаменимыми в реальной жизни.