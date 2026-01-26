Мастер-класс для руководителей учреждений культуры прошел в Ногинске

В культурном центре «Красный электрик» Богородского городского округа провели мастер-класс по актерскому и режиссерскому мастерству. Занятие для руководителей творческих коллективов вел артист Московского областного театра драмы и комедии Валентин Терехов.

Участники познакомились с методами театральной педагогики и попробовали себя в импровизации. Практические упражнения помогают развивать навыки, полезные как на сцене, так и в повседневной жизни.

«Мастер-класс дал отличную возможность учиться через действие. Каждый мог открыть для себя что-то новое и сразу применить это в практике», — отметил Валентин Терехов.

Живая творческая атмосфера и обмен опытом сделали встречу продуктивной и вдохновляющей. Руководители студий планируют использовать полученные знания в работе со своими коллективами.