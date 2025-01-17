Мастер-класс для пенсионеров по созданию игрушек прошел в Богородском округе

В сельском Доме культуры деревни Черново началась реализация новой творческой инициативы — программы «Активного долголетия» под названием «Мастер ватных дел». Этот уникальный проект предоставляет пожилым людям возможность освоить редкую технику создания миниатюрных игрушек из ваты.

Под руководством опытных наставников участники программы с увлечением создают маленькие шедевры, вкладывая душу в каждую деталь своих работ. Занятия проходят в теплой и дружеской атмосфере, где каждый может раскрыть свои таланты, поделиться идеями и найти новых друзей.

«Мастер ватных дел» — это не только о творчестве. Программа помогает пожилым людям сохранять активность, развивать мелкую моторику, поддерживать бодрость духа и позитивный настрой. Участники отмечают, что такие занятия наполняют их жизнь новыми красками и вдохновением.

Организаторы проекта надеются, что инициатива станет долгосрочной и привлечет еще больше участников. В планах — организация выставок работ участников программы, чтобы продемонстрировать их талант и мастерство широкой аудитории.

Программа «Мастер ватных дел» уже стала важной частью культурной жизни деревни Черново, объединяя людей старшего поколения и доказывая, что творчество не знает возрастных границ.