Мастер-класс для юных журналистов прошел в Раменском

Председатель Раменского отделения Союза журналистов Подмосковья Елена Перетокина провела мастер-класс для учащихся школы №21. Ребята послушали вводную познавательную лекцию про формат интервью и смогли задать свои вопросы по теме.

Многие старшеклассники задались вопросом о выборе будущей профессии, поэтому они с интересом слушали лекцию и принимали активное участие в обсуждении.

«Юнармия развивает направление медиа. В Раменской школе № 21 заключен договор о сотрудничестве с медиацентром. И в то же время в школе один из многочисленных отрядов юнармейцев. Поэтому у нас воедино слились два события», — отметила начальник штаба Раменского отделения «Юнармии» Ирина Клещевская.

Профессия журналиста многогранна, поэтому на мастер-классе прозвучало много аспектов данной темы. Участники лекции отметили, что труд и опыт — главные составляющие, ведь без них невозможно достичь больших успехов.