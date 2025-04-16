Мастер-класс для юных хоккеистов прошел в Балашихе

Воспитанники Балашихинской школы хоккея получили уникальную возможность тренироваться под руководством профессионалов. Игроки хоккейного клуба «Витязь» Иван Воробьев и Матвей Заседа, а также тренер молодежной команды «Русские Витязи» Виталий Попов провели мастер-класс для юных хоккеистов из команды ХК «Балашиха» 2012 года рождения.

Юные спортсмены не только переняли ценный опыт у профессиональных хоккеистов, но и получили важные советы и наставления.

«Ребята нам показывают, как правильно вести себя на льду. Они рассказывают, что делать в сложных ситуациях, в которых у нас еще недостаточно опыта. Мы слушаем их и учимся делать так же», — сказал нападающий ХК «Балашиха» Даниил Лобов.

Ранее команда ХК «Балашиха» продемонстрировала отличные результаты в Открытом первенстве Московской области, выиграв все 16 матчей и став победителем Первенства Центрального федерального округа. Сейчас хоккеисты активно готовятся к участию в Кубке Владислава Третьяка, который пройдет в Хабаровске. На этом турнире им предстоит защищать честь Московской области и Центрального федерального округа.

Кубок Владислава Третьяка — одно из старейших детско-юношеских соревнований в России. Турнир привлекает участников из десятков городов страны и стал важным этапом в спортивной карьере тысяч юных хоккеистов, включая тех, кто впоследствии стал звездами российского хоккея.