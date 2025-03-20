Мастер-класс для юных гимнасток прошел в Воскресенске

Член сборной команды России Александра Солдатова провела мастер-класс для воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы по единоборствам в Воскресенске. Девочки освоили новые упражнения и полезные навыки.

Воспитанницы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по единоборствам» Анна Духленкова, Мария Кулакова и Полина Каныгина стали участницами мастер-класса по художественной гимнастике. Член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка России в индивидуальном многоборье, бронзовый призер чемпионата России Александра Солдатова показала юным спортсменкам упражнения для развития координации, гибкости и выносливости, которые помогут им на соревнованиях.

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