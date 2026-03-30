Мастер-класс для юных актеров прошел в Химках

В школе № 30 в Химках 28 марта прошел мастер-класс для участников театральной студии «Волшебный мир театра». Занятие провела тренер молодежного проекта «Театральный поединок» Екатерина Тонгур.

На встрече ребята отработали все раунды импровизационной игры «Театральный поединок» и подробно разобрали новый алфавитный раунд. Команда окончательно сформировалась и подготовилась к предстоящим выступлениям: уже 8 апреля юные актеры сыграют первую игру в новом сезоне.

Театральной студией «Волшебный мир театра» руководит Анна Коняева. Она помогает ребятам развивать многогранность личности: учит их мыслить нестандартно, быть уверенными в себе, отстаивать свою точку зрения, брать ответственность за поступки, видеть мир в его многообразии, различать оттенки эмоций и выражать свои чувства.

В 2025 году актеры студии победили в «Театральном поединке. Школьной лиге» и выиграли кубок. Коллектив регулярно получает высшие награды на всероссийских, международных и межнациональных конкурсах. В этом сезоне он вошел в число 24 лучших коллективов Московской области и участвует в основной лиге «Театрального поединка» — в седьмом сезоне проекта.

«Сын занимается в театральной студии два года — обожает сцену и с радостью проводит там время с командой. Благодаря педагогам он стал гораздо общительнее: теперь не стесняется знакомиться и уверенно отвечает у доски. А еще — превращает пересказы в настоящие блокбастеры! У Максима была мечта попасть в молодежный проект „Театральный поединок“. В этом году мечта сбылась, его утвердили в основной состав», — поделилась Мария Святчева.

Юных актеров поддерживает директор школы № 30, депутат Химок Татьяна Кавторева. Она отметила, что театр играет важную роль в развитии школьников.

«Театр открывает ребятам путь к раскрытию талантов. Театр учит импровизировать, работать в команде и верить в себя», — сказала Татьяна Кавторева.

Организаторы поблагодарили автора и руководителя Московского областного проекта «Театральный поединок» Максима Драченина за помощь в развитии театрального искусства среди молодежи.