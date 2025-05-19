Мастер-класс для детей провели пожарные в Истре

Сотрудники МЧС не только рассказали детям о своей профессии, но и показали пожарную машину, объяснили, как пользоваться оборудованием для тушения и даже дали попробовать детям самостоятельно использовать пожарный рукав. Также ребятам показали специальную одежду, средства защиты и лестницы, которые приспособлены для разной высоты зданий, чтобы спасать людей в чрезвычайных ситуациях или спускать с верхних этажей при пожарах.

Кроме этого, дети могли задать любой интересующий их вопрос сотрудникам. Поэтому воспитанники детского сада не только смогли поближе познакомиться с профессией пожарного в игровой форме, но и узнали правила пожарной безопасности и о том насколько сложна эта работа.