Мастер-класс для детей по созданию театральных кукол прошел в Лобне

В Центре досуга «Восточный» городского округа Лобня состоялся увлекательный мастер-класс «Кукла на ладошке», который собрал участников всех возрастов. В ходе мероприятия гости узнали об истории кукольного театра и познакомились с необычными театральными куклами, а также научились с ними обращаться.

Творческая часть мастер-класса началась с создания собственных кукол-петрушек под руководством опытных педагогов. Участники использовали разнообразные материалы, такие как мех, ткань, пуговицы и фоамиран, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

Затем состоялся театральный тренинг, на котором участники ознакомились с основами кукольной игры. Им рассказали о правильной постановке голоса, жестах и мимике куклы, что позволило каждому почувствовать себя настоящим актером.

В завершение мероприятия организаторы устроили театральную постановку, где ребята с энтузиазмом демонстрировали созданные своими руками куклы. Участники играли забавные сценки и рассказывали увлекательные истории, погружая зрителей в мир творчества и фантазии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».