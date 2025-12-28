Мастер-класс для детей по созданию новогодних игрушек прошел в Воскресенске

В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в торговом центре Воскресенска прошла новогодняя акция «МастЕРская Деда Мороза». Юные жители округа создавали новогодние поделки и елочные игрушки.

Депутаты партии и активисты «Молодой гвардии» помогали детям мастерить украшения. После занятия каждому юному гостю вручили почетный значок помощника Деда Мороза.

Предновогоднее мероприятие стало не только местом для творчества, но и площадкой для открытого диалога между депутатами и жителями. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов отметил, что пока дети увлеченно мастерили поделки, родители задавали народным избранникам волнующие их вопросы.

«Мы внимательно выслушали каждого, зафиксировали все обращения, постараемся оказать содействие в решении возникших проблем как можно скорее», — пообещал Сергей Слепов.