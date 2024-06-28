Мастер-класс для детей по оказанию первой помощи провели в МОНИКИ

Фото: МОНИКИ им. Владимирского

Мастер-класс по оказанию первой помощи провели в медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского. Дети узнали, как помочь пострадавшим в экстренных ситуациях, например, при поражении электрическим током, падении с высоты или остановке сердца.

По словам преподавателя медицинской школы МОНИКИ имени Владимирского, врача анестезиолога-реаниматолога Евгения Егорова, в экстренной ситуации может оказаться любой человек, поэтому знание основных правил оказания первой помощи необходимо каждому.

«На наших мастер-классах мы стараемся проводить занятия в интерактивном формате с внедрением игровых механик, чтобы все навыки максимально запомнились и отложились в памяти детей», — пояснил Егоров.

Ребята научились проводить мероприятия по сердечно-легочной реанимации, останавливать кровотечения и обрабатывать ожоги.

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