Мастер-класс для детей по оказанию первой помощи провели в МОНИКИ
Мастер-класс по оказанию первой помощи провели в медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского. Дети узнали, как помочь пострадавшим в экстренных ситуациях, например, при поражении электрическим током, падении с высоты или остановке сердца.
По словам преподавателя медицинской школы МОНИКИ имени Владимирского, врача анестезиолога-реаниматолога Евгения Егорова, в экстренной ситуации может оказаться любой человек, поэтому знание основных правил оказания первой помощи необходимо каждому.
«На наших мастер-классах мы стараемся проводить занятия в интерактивном формате с внедрением игровых механик, чтобы все навыки максимально запомнились и отложились в памяти детей», — пояснил Егоров.
Ребята научились проводить мероприятия по сердечно-легочной реанимации, останавливать кровотечения и обрабатывать ожоги.
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