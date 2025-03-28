Мастер-класс для детей из многодетных семей прошел в Лосино-Петровском

В городской библиотеке Лосино-Петровского для ребят из многодетных семей провели познавательный мастер-класс «Книжкины именины». Мероприятие прошло в рамках недели детской и юношеской книги.

Под руководством сотрудников библиотеки ребята создавали книжные закладки и разгадывании библиоворд. Юные участники узнали об истории возникновения книги, развитии книгопечатания и важности чтения в современном мире.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин отметил, что подобные занятия помогают привить подрастающему поколению любовь к литературе и творчеству.

«Книга — это источник знаний, а чтение — основа развития гармоничной личности», — подчеркнул он.

Занятие организовали представители Центра объединения гражданских инициатив «Единые» и местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский при содействии некоммерческих организаций и библиотеки.