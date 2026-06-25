Мастер-класс для детей из Кяппесельги прошел в «Новом Иерусалиме»

«Красная площадь. Мы стоим с одной стороны, а на другой стороне Владимир Владимирович цветы возлагает. Минута молчания. Все в восторге. Дети все воодушевились вот этим моментом», — рассказала глава Кяппесельгского сельского поселения Эльвира Попович.

Главная миссия фонда — воодушевить, направить, познакомить с миром и своим творческим «я», научить не бояться и быть на «ты» со всеми даже самыми смелыми желаниями.

«Карельские дети для нас стали самыми теплыми друзьями, теплая встреча всегда с ними, потому что они как будто сохранили ту уникальную, природную составляющую. То есть они очень открытые, они очень добрые, они очень семейные. И каждая наша встреча с ними наполняется еще большим больше теплотой, сердечностью, открытостью», — поделилась руководитель благотворительного фонда «Синергия добра» Виктория Максимова.

На мастер-классе, который продлился более двух часов, дети рисовали мечту. Завершили день новоиспеченные художники на торжественной ноте. Вместе с сотрудниками фонда и гостями исполнили знакомые с детства песни.