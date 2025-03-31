Мастер-класс для будущих мам пройдет в роддоме в Балашихе 7 апреля

В Балашихинском роддоме 7 апреля состоится мастер-класс для будущих мам, приуроченный ко Дню беременных в России. Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: город Балашиха, улица Саввинская, дом 15, кабинет 62, отделение платных услуг, вход свободный, предварительная запись не требуется.

В программе мастер-класса: практическое занятие по техникам дыхания и расслабления, проводимое врачом акушером-гинекологом Галиной Сидненко, а также арт-терапия на тему «Материнство и ожидание малыша», где участницы смогут создать совместный рисунок, отражающий их чувства и ожидания.

Кроме того, будущим мамам, находящимся в отделении патологии беременности, будут вручены памятные открытки и подарки.

День беременных проводится дважды в год — 7 апреля и 7 октября — с целью оказания поддержки и внимания женщинам, ожидающим ребенка. В этот день организуются различные мероприятия, направленные на повышение информированности и подготовку будущих мам к материнству.

Для получения дополнительной информации о мероприятии можно обратиться по телефону: 8 (495) 522-19-67.