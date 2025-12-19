Мастер-класс для «Активного долголетия» по вышиванию бисером прошел в Воскресенске

Участницы проекта «Активное долголетие» продолжают развивать свои творческие способности в Комплексном центре «Воскресенский». Так, 11 декабря прошел мастер-класс под названием «Искусство создавать красоту своими руками!», на котором участницы погрузились в мир вышивания бисером.

В ходе занятия они изучили основы вышивания, познакомились с разнообразием техник и стилей, обменивались мнениями и создавали настоящие произведения искусства. Мастера делились секретами и помогали участницам раскрыть свои таланты.

Также в рамках проекта прошел мастер-класс в гончарной мастерской «ДРУГ», где участницы получили ценные советы от профессионалов. Они научились чувствовать материал и принимать «неидеальность» своих первых работ, что стало важным шагом на пути к самовыражению.

Напомним, что Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» приглашает жителей старшего возраста присоединиться к программе губернатора Московской области «Активное долголетие».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: город Воскресенск, улица Победы, дом 30, или по телефону 8(49644)23009.