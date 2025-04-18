Мастер-класс для «Активного долголетия» по декору яиц прошел в Красногорске

В центре «Активное долголетие» в Красногорске прошел мастер-класс по украшению и окрашиванию пасхальных яиц. Это мероприятие было организовано специально для представителей серебряного возраста.

Многие участники мастер-класса с теплотой вспоминают традиции, связанные с праздником Воскресения Христова, и особенно любят украшение пасхальных яиц. На занятии они смогли попробовать свои силы в технике декупаж, создавая яркие и оригинальные узоры.

Мастер-класс подарил возможность не только раскрыть свои творческие способности, но и ощутить атмосферу праздника. Участники с удовольствием осваивали новые способы декорирования, общались друг с другом и делились своими впечатлениями.

Завершилось мероприятие теплым чаепитием, где участники обсуждали свои секреты подготовки к Пасхе и делились праздничным настроением.