Мастер-класс чемпиона мира по хоккею в Подольске

В подольском парке имени Виктора Талалихина прошел хоккейный мастер-класс. Своим опытом с ребятами поделился бронзовый призер чемпионата мира Роман Любимов.

Более 50 воспитанников школы «Витязь» и просто любителей хоккея собрались на катке. Возраст участников — от 8 до 16 лет. Вместе со звездными наставниками они отрабатывали технику катания, учились владеть клюшкой и даже осваивали сложные элементы, такие как прыжки на коньках.

«Это мероприятие нужно для развития и популяризации хоккея в нашем округе. Мы хотим поднять настроение жителям в праздники и дать детям возможность поучиться у лучших», — отметил директор клуба «Воевода» Александр Карпушкин.

Профессионалы объяснили, как нестандартные приемы помогают в реальном матче. Все участники получили ценные советы, а завершилась встреча дружеской игрой на льду.