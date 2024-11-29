Мастер из Дубны Михаил Поляков завершил работу над серией икон для звонницы

Известный мозаичист Михаил Поляков выполнил серию икон для часовни в городе Кимры. Звонница построена в память о Кимрских новомучениках, святых покровителях города.

Настоятель Спасо-Преображенского собора Кимры протоиерей Феодор Колеров, староста собора Анания Бойков и прихожанин Михаил Болдаков были расстреляны в 1929 году за то, что воспротивились закрытию храма. В 2000 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил их к сонму новомучеников и исповедников российских.

В 2019 году в память о Кимрских новомучениках решили воздвигнуть часовню-звонницу, строительство которой закончилось в 2024 году. Торжественное освящение часовни состоялось 29 ноября.

Мозаики Михаила Полякова украшают многие известные места Дубны, в том числе набережную Волги. Мастер также восстановил мозаики известной французской художницы Нади Леже, которые попали в Дубну в 1974 году. Эту городскую достопримечательность можно увидеть на площади перед домом культуры «Мир».

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