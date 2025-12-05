Мастер из Дмитрова создаст скрипку Страдивари для европейского оркестра

Андрей Зубенко из Дмитровского муниципального округа своими руками изготавливает струнные музыкальные инструменты. Сейчас он работает над созданием скрипки в стиле Страдивари по заказу известного германского оркестра.

Ремесло изготовления музыкальных инструментов Андрей Зубенко осваивал десятилетиями. Он изучал образцы старых мастеров, книги о скрипках, репродукции с деталями лучших образцов, жизнеописания его любимого мастера Антонио Страдивари. Андрей Зубенко трудится даже в свой день рождения — 5 декабря мастер отметил 85-летний юбилей.

В прошлом Андрей был музыкантом в оркестре Большого театра, но неожиданно ушел с престижной работы, уехал из Москвы и вместе с супругой поселился в частном доме недалеко от поселка Деденево. Старший сын Михаил пошел по стопам отца. Он руководит семейной фирмой, офис которой находится в Кремоне, родном городе Страдивари.

На инструментах, изготовленных Андреем Зубенко, много лет играют лучшие музыканты мира. И скрипка для известного германского оркестра будет далеко не последней работой мастера.