Массовый зимний забег «Московская лыжня — 2026» провели в Химках

7 февраля на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках провели спортивный праздник «Московская лыжня — 2026». Участниками забега стали представители разных профессий и возрастных групп.

Мероприятие объединило любителей активного образа жизни и превратилось в площадку для семейного отдыха и общения. По словам председателя Московской федерации профсоюзов Юрия Павлова, «Московская лыжня» традиционно остается праздником спорта и здоровья.

В программу вошли лыжные гонки на дистанциях 5 км для мужчин, 3 км для женщин и 500 метров для детей до семи лет. Также участники могли попробовать себя в мини-футболе на снегу, семейной эстафете, метании медбола и гиревом спорте.

Заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова рассказала, что для семей с детьми также организовали эстафеты и веселые старты.

«Московская лыжня» проводится с 1997 года и стала одним из самых массовых зимних спортивных мероприятий столицы. За годы существования соревнований на трассы вышли более 500 тысяч участников.