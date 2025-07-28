Массовый заплыв «Сенежская миля» прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске в День Военно-морского флота России состоялся 20-й по счету массовый заплыв «Сенежская миля», собравший более 170 любителей плавания. Участники соревновались в акватории озера Сенеж.

Торжественный старт юбилейному заплыву дали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и начальник Управления культуры и спорта городского округа Солнечногорск Игорь Артамонов.

«Озеро Сенеж вновь стало ареной ярких спортивных свершений! Это настоящий праздник силы духа, здоровья и спортивного единства. Гордимся славной традицией, благодарим Управление спорта и всех организаторов за безупречную подготовку!», — отметил Александр Кузьмин.

В заплыве приняли участие спортсмены из Солнечногорска, Москвы, Московской области, Твери, Екатеринбурга и Ярославля. Участники разных возрастных категорий преодолевали дистанции в 200 и 1300 метров. Впервые в этом году была проведена эстафета 4×200 метров, в которой участвовали команды, состоящие из двух мужчин и двух женщин.

Все пловцы, успешно финишировавшие в заплыве, получили памятные медали, а победители и призеры в каждой категории были награждены кубками. Организатором мероприятия выступил МБУ Центр физической культуры «Солнечногорье».