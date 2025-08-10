Массовый забег прошел в Серпухове

Спортивное состязание «Неоновый ЗОбег» организовали в Серпухове. Его провели при поддержке «Здорового Отечества», а также клубов «5 верст» и FORTIS.

Соревнование состоялось в районе порта Серпухова. Участниками стали сотни человек из разных городов России, в том числе Москвы и Ярославля. Это как профессиональные спортсмены, так и любители и новички.

Они пробежали дистанцию в 3,8 километра. Все финишировавшие получили медали.

Также провели развлекательную программу. Для зрителей представили световое и огненное шоу, а также конкурс на лучший костюм.

«Основная цель мероприятия — популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди населения, а также создавать позитивную и мотивирующую атмосферу для участников», — добавил руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.