Массовый забег пройдет в центральном парке в Лобне 26 октября

Множество спортивных и развлекательных мероприятий организуют для жителей городского округа на текущей неделе. Жителей приглашают принять участие в активностях на любой вкус.

В парке «Киово» 23 октября проведут разнообразные мастер-классы, а желающие смогут сразиться в настольные игры.

В центральном парке 25 октября для детей состоятся анимационная программа и веселые старты. Здесь также традиционно ждут горожан на занятиях скандинавской ходьбой.

Утром 26 октября там же стартует массовый забег «5 верст». После в парке прочитают лекцию о парфюмерном этикете, а вечером для жителей серебряного возраста состоится ретродискотека «Молоды душою».

27 октября в центральном парке также проведут несколько мастер-классов. Юных горожан приглашают на вечернюю игровую программу и дискотеку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».