Массовый забег ко Дню защитника Отечества пройдет в Химках 22 февраля

Бегуны в Химках отметят День защитника Отечества. Они примут участие в марафоне «Военная верста», который стартует в парке Толстого 22 февраля.

Стать участником забега смогут не только профессиональные спортсмены, но и просто любители бега. Маршрут марафона построили через живописные дорожки парка имени Льва Толстого. Старт и финиш расположили у фонтана. Начало мероприятия 22 февраля в 09:00.

Отметим, что местный клуб Khimkirunbar каждую неделю на протяжении трех лет проводит в округе групповые забеги. Сегодня в его составе более 100 активистов.

Тренировки для членов клуба проводят несколько раз в неделю для того, чтобы каждый смог найти время для занятия спортом. Участники забегов отмечают, что этот вид спорта — универсальный: он позволяет прокачивать все группы мышц и весело проводить время в кругу единомышленников.