Массовый велозаезд в Истре собрал более 650 участников

В городском округе Истра провели массовый заезд на велосипедах. В нем приняли участие 650 велосипедистов.

Заезд проходил по живописным местам округа, полям и лесам между Дедовском и Павловской Слободой. Участвовать могли спортсмены от пяти до 70 лет, причем для каждой возрастной категории были разные дистанции: два километра, три километра, шесть километров, 18 километров, 27 километров и 54 километра.

Среди победителей были истринские спортсмены: первое место среди девочек завоевала Эмилия Соцкова в возрастной категории восемь-десять лет, третье место у Евгении Савиной в возрастной категории 45+, а в дистанциях для новичков среди победителей оказались Максим Слесарев и Игорь Гуржиенко.

В конце участники получили медали и призы. Марафон проводится в Истре второй год подряд.

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