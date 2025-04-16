Массовый туристический поход пройдет в Чехове

Жители Чехова проверят свои навыки в туризме и получат знаки отличия «Готов к труду и обороне». Всех желающих приглашают присоединиться к походу 26 апреля.

В рамках мероприятия участникам предстоит установить палатки за отведенное время, уложить рюкзак, развести костер с использованием природных материалов и спичек. Также в списке испытаний — вязка узлов и преодоление естественных препятствий без учета времени. Кроме того, проверят умение ориентироваться на местности: навыки работы с картой и компасом, определение местоположения.

В походе также оценят медицинскую подготовку туристов: оказание первой помощи и способы транспортировки пострадавшего. Не забывают организаторы и про экологию — участникам предстоит расчистка и благоустройство родников, сбор и утилизация мусора.

За освоение трех навыков выдадут бронзовый значок, за пять — серебряный, за семь — золотой.

Подать заявку на участие и узнать дополнительную информацию можно на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».