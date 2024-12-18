Массовые забеги и мастер-классы пройдут в парках Подмосковья 21 декабря

Спортивное общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» пройдет в 80 парках Подмосковья 21 декабря. Для гостей проведут массовые забеги, мастер-классы по зимним видам спорта, фан-встречи с известными спортсменами и многое другое.

Так, в лесопарке во Фрязине состоится встреча с тренерами по ориентированию, в парке «200 лет Егорьевску» пройдет фотовыставка о спортсменах округа, а в парке имени Талалихина в Подольске проведут соревнования по гиревому спорту.

В парке Мира в Мытищи в субботу организуют массовый забег от «5 верст», а также мастер-класс на льду от школы «Авангард». На спортивном ориентировании можно будет познакомиться с альпинистским снаряжением, а на «Зимних стартах» пройти игровую полосу препятствий.

Мероприятия проведут при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».