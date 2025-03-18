Массовые тренировки по эвакуации провели в Подмосковье 18 марта

Традиционная ежеквартальная тренировка по эвакуации прошла в Подмосковье 18 марта. Мероприятия провели в школах, торговых центрах, медицинских, спортивных и культурных учреждениях.

В тренировке по поручению губернатора региона Андрея Воробьева задействовали сотрудников МЧС России, «Мособлпожспаса», представителей общественных организаций и добровольцев.

В общей сложности в мероприятиях приняли участие свыше 600 тысяч человек.

Спасатели во время тренировок разъяснили жителям Подмосковья правила поведения в чрезвычайных ситуациях, а также рассказали об алгоритмах спасения и эвакуации людей.