Массовые тренировки по эвакуации провели в Подмосковье 18 марта

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Традиционная ежеквартальная тренировка по эвакуации прошла в Подмосковье 18 марта. Мероприятия провели в школах, торговых центрах, медицинских, спортивных и культурных учреждениях.

В тренировке по поручению губернатора региона Андрея Воробьева задействовали сотрудников МЧС России, «Мособлпожспаса», представителей общественных организаций и добровольцев.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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В общей сложности в мероприятиях приняли участие свыше 600 тысяч человек.

Спасатели во время тренировок разъяснили жителям Подмосковья правила поведения в чрезвычайных ситуациях, а также рассказали об алгоритмах спасения и эвакуации людей.

Главной задачей сотрудников МЧС стало обучение работников объектов самостоятельным действиям при пожаре и других непредвиденных обстоятельствах.

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