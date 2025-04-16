Массовые мероприятия ко Дню Победы ограничат в Дмитровском округе

В администрации Дмитровского муниципального округа прошло заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили вопросы безопасности жителей и организацию мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из ключевых решений стало ограничение массовых мероприятий в День Победы и накануне праздника.

Как отметил начальник отдела гражданской защиты Валерий Лозовский, это мера направлена на обеспечение максимальной безопасности граждан в соответствии с рекомендациями силовых структур.

Несмотря на изменения в формате празднования, основные памятные события сохранятся. Заместитель главы округа Ирина Костышина сообщила, что состоится традиционный автомотопробег по местам боевой славы, а у мемориалов и братских захоронений пройдут митинги. Особое внимание уделят ветеранам: «Фронтовая агитбригада» выступит с праздничной программой перед каждым из шести участников Великой Отечественной войны, проживающих в округе. Также запланированы торжественные возложения цветов в Дмитрове и на Перемиловской высоте.

«Безопасность жителей — наш главный приоритет. Мы обязаны сделать все возможное для защиты граждан, при этом не забывая о важности сохранения традиций и памятных дат. Решение по каждому мероприятию принимается с учетом всех рекомендаций правоохранительных органов», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

На заседании также рассмотрели вопросы профилактики экстремизма среди молодежи. Представители управления образования и культуры представили доклады о работе с детьми и подростками для предотвращения деструктивных влияний.

Принятые меры отражают комплексный подход к обеспечению безопасности жителей округа, сочетающий профилактическую работу с сохранением традиций и памятных мероприятий.