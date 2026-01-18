Массовые крещенские купания пройдут в Можайском округе

В Можайском округе пруд в деревне Павлищево станет одной из главных официальных площадок для крещенских купаний. Место оборудовано с соблюдением всех норм безопасности, включая достаточную толщину льда, и готово принять верующих в ночь на 19 января.

Подготовка к празднику началась с утра 18 января при активном участии местных жителей, которые вырезали просторную прорубь и соорудили ледяной крест. Усилиями местного предпринимателя и властей были установлены удобные ступени для спуска, организованы теплые раздевалки и парковка.

«Мы продолжаем готовиться. Купания начнутся в 22:00, и мы ожидаем более ста участников», — сообщил начальник Клементьевского территориального отдела Александр Какуркин.

На протяжении всего мероприятия на пруду будут дежурить спасатели, медики и другие экстренные службы. После обряда омовения для всех участников будет организована раздача горячего чая. Власти округа создали все условия для того, чтобы крещенские купания прошли безопасно, организованно и в праздничной атмосфере.