Массовая зарядка и забег прошли в парке «Кривякино» в Воскресенске

Тематическое спортивное мероприятие ко Всемирному дню здоровья состоялось в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для жителей провели зарядку, легкоатлетический забег и чаепитие.

Помогли организовать событие активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и добровольцы молодежного центра «Олимпиец». Открытие сделали праздничным — с творческими и музыкальными выступлениями.

Для гостей праздника провели легкоатлетический забег. Всех желающих угостили полезным травяным чаем. Растения для него собрали в парковом аптекарском огороде на Фонтанной площади. Жителям также рассказали о целебных свойствах напитка.

Также гости парка «Кривякино» побывали на тематической лекции о здоровом образе жизни. Ее провели врачи Центра здоровья. Жителям дали рекомендации по сохранению и укреплению здоровья в любом возрасте.