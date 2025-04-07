Массовая зарядка и забег прошли в парке «Кривякино» в Воскресенске

Тематическое спортивное мероприятие ко Всемирному дню здоровья состоялось в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Для жителей провели зарядку, легкоатлетический забег и чаепитие.
Помогли организовать событие активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и добровольцы молодежного центра «Олимпиец». Открытие сделали праздничным — с творческими и музыкальными выступлениями.
Для гостей праздника провели легкоатлетический забег. Всех желающих угостили полезным травяным чаем. Растения для него собрали в парковом аптекарском огороде на Фонтанной площади. Жителям также рассказали о целебных свойствах напитка.
Также гости парка «Кривякино» побывали на тематической лекции о здоровом образе жизни. Ее провели врачи Центра здоровья. Жителям дали рекомендации по сохранению и укреплению здоровья в любом возрасте.
Чем проще состав, тем лучше. Как правильно выбрать вяленую рыбу на закуску
Спортсмены из Лобни стали призерами первенства и чемпионата России по кобудо
Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске
МТС отменит роуминг в Крыму
Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве
Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте