Массовая разминка и субботник пройдут в парках Подольска 26 апреля

Праздничное мероприятие «Парковая атлетика» состоится в двух парках культуры и отдыха муниципалитета. Все желающие самого разного возраста могут принять участие в бесплатных активностях.
В парке имени Виктора Талалихина в субботу с 9:00 до 14:00 проведут массовую разминку «Зарядись энергией» от подольского бегового движения «Дай пять» и всероссийский субботник. На Танцевальной веранде состоится флешмоб «Радость движения» с участниками программы «Активное долголетия».
Для юных посетителей в павильоне «Сказочный лес» пройдет мастер-класс по созданию ежика из еловой шишки и пластилина. На центральной площади будет работать Самоварная станция. Все желающие смогут поучаствовать в организованной ходьбе по весенним тропам и занятиях скандинавской ходьбой.
В Детском парке с 12:00 до 14:00 состоятся разминка «Зарядись энергией!» и программа «Спорт в творчестве». Посетителей также ждут спортивный забег для детей и взрослых «Бегу по весне», акция по раздельному сбору мусора «Экоразборка», мастер-класс «Медаль чемпиона» и открытые тренировки по фитнесу на свежем воздухе.
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