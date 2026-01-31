Масштабный субботник прошел в Коломне

Сотни жителей и активистов вышли на уборку снега в городском округе Коломна. Добровольцы расчистили подходы к социальным объектам и общественным пространствам.

Вместе работали депутаты, волонтеры «Молодой Гвардии», трудовые коллективы и простые жители. Общими усилиями они освободили от снега остановки, тротуары и территории школ.

В деревне Зарудня к акции присоединился глава муниципалитета Александр Гречищев. Он помог расчистить хоккейную коробку для детей.

«Спасибо всем, кто вышел сегодня. Вместе мы освободили от снега детские сады, школы и спортивные площадки. Общее дело умножает силу каждого!» — сказал Гречищев.

На одной из девяти площадок работал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

«Мы помогли коммунальным службам расчистить подход к детскому саду „Родничок“ в Щурове», — отметил Каратеев.