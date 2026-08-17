Масштабный семейный фестиваль пройдет в Химках 28 августа

В Химках 29 августа пройдет большой семейный фестиваль «Ураган звука». Событие объединит музыку, творчество и науку — каждый гость, от ребенка до взрослого, найдет для себя интересное занятие.

Музыкальная часть фестиваля порадует поклонников рока: на сцене выступят группы «Люпины», Inozemtseva Band, «Тэйши», «Н.З», а также детская рок‑группа «Мыс рока». Помимо концертов, гостей ждут необычные активности: школа битбокса, модные показы, зрелищное шоу чирлидинга с обучающими мастер‑классами по чир‑спорту и акробатике. Любителей магии привлечет представление учеников школы фокусов и захватывающий баттл фокусников, а ценителей ритма — выступление барабанщика и атмосферная музыка на ханге.

Для юных посетителей организаторы подготовили насыщенную познавательную программу. Ребята смогут увидеть увлекательные химические опыты, поучаствовать в мастер‑классе по печати и сборке макета самолета от Ассоциации музеев космоса, познакомиться с интерактивными проектами Роскосмоса. Также в программе — экспресс‑курс китайского языка и неформальные занятия по английскому, творческие мастерские и гонки на трехметровом треке.

«Семейный фестиваль „Ураган звука“ — это отличный пример того, как можно объединить поколения через музыку, творчество и спорт. Здесь каждый найдет занятие по душе: и дети, и взрослые. Особенно важно, что организаторы подготовили не только развлекательную, но и полезную программу», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Фестиваль «Ураган звука» рассчитан на разносторонние интересы: в программе сочетаются развлекательные и познавательные форматы, что позволяет провести день насыщенно и с пользой, независимо от возраста.