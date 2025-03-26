Масштабный ремонт Загорской улицы проведут в Дмитрове в 2025 году

Реконструкцию Загорской улицы проведут в Дмитрове в этом году. Здесь не только заменят брусчатку и отремонтируют тротуары, но и спроектируют комфортное пространство.

Улицу не реконструировали более 10 лет. Сейчас уже готовят техническую документацию. Затем стартует конкурс на проектирование.

Жители смогут принять участие в общественных обсуждениях и внести свои предложения по будущему облику улицы. В любом случае специалисты обновят брусчатку, отремонтируют тротуары и лестницы, организуют систему водоотвода.

Здесь также установят пандусы. При этом исторический архитектурный облик улицы сохранят.

Кроме того, специалисты проведут озеленение, на улице появятся кустарники и низкорослые растения. Все работы будут вести поэтапно.

«Мы стремимся создать комфортное пространство, сохранив уникальный характер Загорской улицы. Это наш общий проект, и мнение каждого жителя важно», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, что реконструкция пройдет в рамках комплексного благоустройства Советской площади при поддержке правительства Московской области. Как только завершат проектирование, назовут точные сроки работ, а дату слушаний для жителей объявят дополнительно.