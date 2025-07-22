Масштабный ремонт коммунальных сетей провели в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве специалисты Куровских очистных сооружений, входящих в состав Мособлводоканала, завершили важный этап работ по замене участка трубопровода диаметром 150 миллиметров и длиной три метра на улице Кирова в Кировском. В работах участвовала бригада из шести человек — слесари аварийно-восстановительных работ, мастер и три единицы специализированной техники.

Помимо замены трубопровода, сотрудники филиала провели комплексное обслуживание и ремонт коммунальной инфраструктуры. За отчетный период было выполнено восемь видов ремонтных работ на водопроводных сетях, а также проведен профилактический осмотр и текущий ремонт двенадцати объектов. В перечень вошли водозаборные узлы, скважины, канализационные насосные станции и очистные сооружения.

В рамках ремонтных работ устранено 92 засора в канализационных системах, проведено восемь вмешательств на коллекторе, а также восстановлена целостность четырех инженерных колодцев. Для контроля качества водоснабжения отобрано более 100 проб воды.

Исследовательские лаборатории регулярно анализируют образцы питьевой и сточной воды в контрольных точках, на вводах в многоквартирные дома и различных участках внешних сетей. Такой системный подход позволяет своевременно выявлять и устранять возможные неполадки, обеспечивая надежность и безопасность водоснабжения и очистки в регионе.