Масштабный ремонт дворов и пешеходных зон проведут в Реутове в 2025 году

В городском округе Реутов в этом году запланированы масштабные работы по обновлению дворовых территорий и пешеходных зон. Ремонт затронет сразу несколько ключевых улиц и охватит значительное количество адресов.

В перечень дворов, которые будут благоустроены, вошли: дома № 9, 11, 13, 15, 17 на Юбилейном проспекте, дом № 6 на улице Октября, территория у дома № 7 на Советской улице, дворы на проспекте Мира (дома № 25/21 и № 3), улице Гагарина (дом № 19), улице Дзержинского (дом № 5к2), Комсомольской улице (дом № 1), Южной улице (дом № 2), Садовом проезде (дома № 4 и № 5), улице Победы (дом № 2) и другие. Также работы проведут на улице Калинина (дома № 8, 10, 12, 14) и Советской улице (дома № 20, 20а, 22к1, 22 и 24).

В рамках ремонта планируется замена асфальтового покрытия на проезжих частях и тротуарах, установка новых бордюров, а также создание дополнительных пешеходных дорожек. Помимо этого, во дворах уложат газон, высадят кустарники и проведут общее благоустройство.

Отдельное внимание уделят улучшению пешеходной инфраструктуры. В список объектов для ремонта вошли тропинки и дорожки по следующим адресам: от дома № 13 на проспекте Мира до дома № 2к1 на улице Победы, от дома № 31 на улице Ленина до автобусной остановки, от дома № 9 до дома № 10 на улице Лесной, от дома № 2 на Молодежной улице до дома № 2а на Юбилейном проспекте и другие. Также будут обустроены участки тропиночной сети на улицах Некрасова и Юбилейном проспекте.

Эти меры позволят сделать городское пространство Реутова более удобным для жителей и гостей города. Улучшение дворов и пешеходных зон — важный шаг к созданию комфортной городской среды.