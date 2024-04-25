Масштабный общеобластной субботник пройдет в Химках | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:43 Масштабный общеобластной субботник пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционный масштабный весенний субботник пройдет для жителей городского округа Химки 27 апреля. Центральными площадками объявили парк «Два берега» на Ленинском проспекте и берег реки Химки на улице Мичурина.

Субботник начнется в 10:00. Подготовку к уборке обсудили на общегородском совещании с участием главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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«Предстоящий субботник охватит десятки локаций по всему округу. Это парки, скверы, дворы. На уборку также выйдут сотрудники наших предприятий, местные активисты, волонтеры. Все вместе сделаем наши Химки чище», — отметил он.

Традиционная весенняя уборка пройдет во всех микрорайонах Химок. Например, в Левобережном благоустроят прилегающий лесной массив на улице Зеленой возле дома № 18. В Подрезкове уберут территории у дома № 8 на улице Игоря Жаринова и у дома № 1а на Центральной улице. В Луневском расчистят пешеходную зону на территории дома № 12, в Кутузовском поселении — территории в деревнях Юрлово, Брехово, Федоровка, Благовещенка и Николо-Черкизово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет во всех парках региона.

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