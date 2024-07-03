Масштабный мотофестиваль прошел деревне Болкашино под Солнечногорском

Мотофестиваль ENDURO WEEKEND провели в деревне Болкашино в городском округе Солнечногорск. Ежегодное мероприятие собрало более 400 зрителей, а в числе участников — порядка 260 гонщиков из Москвы, Московской области и других регионов России.

На протяжении трех дней поклонники гонок по бездорожью соревновались между собой в заездах на специализированных трассах с препятствиями.

«На территории Солнечногорска соревнования проходят с 2020 года. В то время мы устроили мотовечеринку для друзей, а затем к нам стали присоединяться остальные любители погонять. Теперь здесь участвуют и новички и любители, в том числе и дети, а также профессионалы, для которых подготавливают специальную трассу через лес и с преградами в виде бревен», — прокомментировал организатор Виктор Бограт.