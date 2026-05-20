Масштабный капремонт жилого фонда начался в Богородском округе

В Богородском округе продолжается трехлетняя программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2026–2028 годах работы затронут сотни зданий и тысячи конструктивных элементов.

В округе реализуется масштабный план по обновлению жилого фонда. Он рассчитан на несколько лет и предусматривает замену и восстановление тысяч конструктивных элементов. Основное внимание уделено кровлям и внутридомовым инженерным сетям, которые требуют первоочередного обновления.

В период 2026–2028 годов в программу включено 168 многоквартирных домов. Всего запланировано 285 видов работ, направленных на улучшение состояния зданий и повышение надежности инженерных систем. В текущем году ремонтные работы пройдут в 54 домах, где выполнят 76 различных видов работ.

Наибольший объем работ приходится на Ногинск, где планируется обновление порядка 30 домов. Также в перечень вошли Старая Купавна, Электроугли и поселок Обухово. Работы затрагивают как внешние конструкции, так и внутренние системы жизнеобеспечения.

В поселке Обухово на улице Комбинат ведется ремонт дома 1959 года постройки. В здании обновляют кирпичный фасад площадью более 1400 квадратных метров и восстанавливают скатную крышу. Работы направлены на повышение надежности конструкции и защиту от внешних воздействий.

«После завершения ремонта жильцы получат более комфортные и безопасные условия проживания. Здание станет устойчивее к протечкам и сохранит свои эксплуатационные характеристики на долгие годы», — сообщили в профильных службах округа.