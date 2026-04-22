Масштабный городской субботник пройдет в Чехове 25 апреля

Для участников акции по наведению порядка подготовлено несколько локаций. Каждый желающий может выбрать удобный адрес на интерактивной карте и присоединиться к команде единомышленников.

Уборка пройдет по нескольким адресам: Вишневый бульвар, дом 9, улица Полиграфистов, дом 23/2, улица Московская, дом 100, улица Дружбы, дом 2а, село Новый Быт, улица Новая, дом 43. Основная задача — привести в порядок общественные пространства после зимы: собрать мусор, подмести тротуары и газоны, зоны отдыха.

«Чистота начинается с каждого из нас. Давайте вместе поддержим эту замечательную традицию и подготовим наш общий дом к лету!» — отметили сотрудники коммунальных служб в социальных сетях.

Организаторы обеспечат участников всем необходимым. Инвентарь, включая грабли, перчатки и мешки для мусора, будет выдан на месте. Сотрудники коммунальных служб советуют жителям одеваться по погоде и брать с собой воду.