Масштабный автопробег «Победный маршрут» стартовал в Подмосковье

В преддверии 80-летия Великой Победы 360.ru запустил масштабную патриотическую акцию — автопробег «Победный маршрут», участниками которого стали 15 ретроавтомобилей — «Победа», «Волга» и многие другие. Машины проедут по знаковым местам Подмосковья, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Стартовая точка — обелиск «Знамя», посвященный 25-й годовщине начала ВОВ, в сквере на улице 40 лет Октября в Лобне. Оттуда колонна проследует в Химки, затем — в Истру и Наро-Фоминск.

Каждая остановка будет длиться около часа и станет небольшим, но ярким представлением с любимыми песнями военных лет. Их исполнят профессиональные музыканты.

Завершится акция в 19:30. Следить за автопробегом можно будет в эфире 360.ru и на всех платформах телеканала.