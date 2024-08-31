Масштабные всероссийские учения по антитеррору провели в Красногорске

В рамках мероприятий по повышению уровня защищенности образовательных учреждений в Красногорске состоялись учения, в которых приняли участие 23 школы. Основной целью стала отработка правильного поведения педагогического состава в условиях террористической атаки.

В ходе учений педагоги отработали практические навыки действий в случае захвата заложников и при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» о воздушной тревоге. Перед началом практических занятий провели инструктаж, на котором участники ознакомились с алгоритмом действий в различных экстренных ситуациях.

«На базе нашей школы также проходило это мероприятие с участием представителей образовательных учреждений, управления образования, министерства образования и силовых структур. Такие мероприятия считаю необходимыми, так как мы отвечаем за жизнь и безопасность детей прежде всего», — отметила директор школы №19 Светлана Зеленина.

Важно помнить, что первое и главное действие в случае угрозы — это подача сигнала тревоги по номеру 112 и по внутренней связи. При вооруженном нападении необходимо забаррикадироваться, спрятаться или лечь на пол, отключить мобильные телефоны и прекратить разговоры, чтобы не создавать шума. Покинуть безопасное место можно только после получения сигнала по внутренней связи или сообщения от силовых структур.

Подобные учения способствуют повышению готовности сотрудников образовательных учреждений к экстренным ситуациям и обеспечивают безопасность детей в учебных заведениях.

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