Масштабные учения по ликвидации последствий весеннего половодья провели в Рузе

В Рузе провели масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья. В мероприятиях приняли участие более 250 человек и 50 единиц техники.

В МЧС России по Московской области сообщили, что, согласно замыслу учебных маневров, из-за таяния льда и снега поднялся уровень воды в Рузском и Озернинском водохранилищах, а также в нескольких реках.

Во время учений администрация округа отработала организацию пунктов временного размещения и эвакуацию жителей. Спасатели провели воздушную разведку с использованием беспилотников и вертолета «МИ-8», а также устранили ледовые заторы при помощи взрывотехнических работ.

Специалисты муниципальных аварийно-спасательных и других служб устранили тренировочную аварию на подстанции и провели анализ питьевой воды.