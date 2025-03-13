Масштабные учения по ликвидации последствий весеннего половодья провели в Рузе
В Рузе провели масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий весеннего половодья. В мероприятиях приняли участие более 250 человек и 50 единиц техники.
В МЧС России по Московской области сообщили, что, согласно замыслу учебных маневров, из-за таяния льда и снега поднялся уровень воды в Рузском и Озернинском водохранилищах, а также в нескольких реках.
Во время учений администрация округа отработала организацию пунктов временного размещения и эвакуацию жителей. Спасатели провели воздушную разведку с использованием беспилотников и вертолета «МИ-8», а также устранили ледовые заторы при помощи взрывотехнических работ.
Специалисты муниципальных аварийно-спасательных и других служб устранили тренировочную аварию на подстанции и провели анализ питьевой воды.
Кроме того, спасатели убрали условный разлив нефтепродуктов в Озернинском водохранилище, доставили продукты на другой берег, используя плавающий транспортер, и оборудовали подвижный пункт питания.
Участники в рамках маневров научились действовать в условиях серьезных происшествий на фоне паводка, среди которых распространение инфекционного заболевания, угроза подтопления социальных объектов, необходимость возведения дамбы, столкновение судов на реке и возгорание в жилом доме.
Во время учений прошла выставка современных образцов специальной техники и оборудования, а также состоялось выездное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подмосковья.
В учениях принимали участие представители министерств, служб и организаций, среди которых МЧС, Мособлгаз, Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии Подмосковья.