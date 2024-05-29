Масштабные учения по ликвидации ЧС прошли в Чехове
В городском округе Чехов прошли масштабные учения, смоделировавшие аварийную ситуацию, включающую возгорание трансформаторной подстанции, отключение электроэнергии, остановку насосов и прорыв тепловой сети. Это мероприятие направлено на проверку готовности кризисных служб и координацию действий в случае чрезвычайных ситуаций.
В ходе учений спасатели из Мособлпожспаса успешно потушили пожар, а специалисты Мособлэнерго оперативно восстановили электроснабжение. Работники ресурсоснабжающей организации «ЖКХ» оперативно ликвидировали прорыв теплотрассы, а управляющая компания обеспечила информирование жителей и контроль за оборудованием в домах.
«Отработали все службы, привлекаемые к данной тренировке на хорошо. Критичных замечаний в принципе нет», — прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Евгений Акуличев.
Учения проводились с участием не только местных специалистов, но и представителей соседних городских округов, а также советника министра энергетики Подмосковья. Эти тренировки являются частью общегородской программы повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.
В свете предстоящих холодов и для предотвращения серьезных аварий в будущем, в Чехове активно ведется модернизация коммунальной инфраструктуры по областной программе. В ближайшее время планируется завершить капитальный ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей, чтобы обеспечить надежное функционирование системы до 15 сентября 2024 года.
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