Масштабные учения по ликвидации ЧС прошли в Чехове

В городском округе Чехов прошли масштабные учения, смоделировавшие аварийную ситуацию, включающую возгорание трансформаторной подстанции, отключение электроэнергии, остановку насосов и прорыв тепловой сети. Это мероприятие направлено на проверку готовности кризисных служб и координацию действий в случае чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений спасатели из Мособлпожспаса успешно потушили пожар, а специалисты Мособлэнерго оперативно восстановили электроснабжение. Работники ресурсоснабжающей организации «ЖКХ» оперативно ликвидировали прорыв теплотрассы, а управляющая компания обеспечила информирование жителей и контроль за оборудованием в домах.

«Отработали все службы, привлекаемые к данной тренировке на хорошо. Критичных замечаний в принципе нет», — прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Евгений Акуличев.

Учения проводились с участием не только местных специалистов, но и представителей соседних городских округов, а также советника министра энергетики Подмосковья. Эти тренировки являются частью общегородской программы повышения готовности к чрезвычайным ситуациям.