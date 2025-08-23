Масштабные работы по капремонту домов проведут в Богородском округе

Всего 129 домов запланировано отремонтировать в 2025 году в Богородском округе, что подразумевает проведение 335 видов работ. Сюда входит ремонт и замена таких конструктивных элементов, как крыши, фасадные системы, лифты, внутренние инженерные системы.

Богородский округ занимает 11 место по масштабу капитального ремонта в Московской области. С начала реализации программы с 2014 по 2024 годы в округе провели капитальный ремонт в 534 многоквартирных домах. Отремонтировано 1 159 конструктива — это почти три тысячи видов работ.

Так, в настоящее время в поселке Новостройка завершили капремонт крыш домов № 3 и № 4.

Кирпичные, двухэтажные дома были построены еще в 1954 году. Недавно подрядчик завершил здесь капитальное обновление скатных крыш. Строители заменили более 600 шиферной кровли на новую из профлиста, полностью обновили стропильную систему, отремонтировали выходы на крышу, вентиляционные шахты и утеплили чердак плитами минваты, установили новые перильные ограждения.

Продолжается капитальный ремонт дома № 49А по улице Советской Конституции. Данный кирпичный дом построен в 1955 году. Подрядчик уже завершил здесь капитальное обновление скатной крыши и сейчас выполняет ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Строители обновят входные группы, выполнят ремонт отмостки. Общая площадь работ составляет около 370 квадратных метров кровли, и более 450 квадратных метров фасада. Чуть ранее, в мае 2025 года, в доме была проведена замена внутридомовой системы газоснабжения.

Завершается капитальный ремонт скатной крыши в доме № 45 по улице Климова в Ногинске. Специалисты выполнили полную замену стропильной системы с огнебиозащитой деревянных конструкций, замену кровельного покрытия, замену слуховых окон, утепление чердачного помещения, ремонт вентиляционных шахт. Строителям осталось доделать ремонт проемов выхода на чердак и заменить наружный водосток.

Отметим, что до первого сентября текущего года должен быть сформирован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на следующие три года.