Масштабные проверки общественного транспорта прошли в Дубне

Сотрудники Госавтоинспекции в Дубне проверили техническое состояние автобусов, маршруток и такси, а также встретились с водителями. Инспекторы обследовали более 40 машин и обнаружили небольшие неисправности.

Сотрудники ГАИ проверяли качество резины, рулевого управления и тормозной системы. Особое внимание уделили автобусам и маршруткам. Среди частых нарушений — неисправности внешних световых приборов. Водителям напомнили, что они также должны обращать внимание на состояние салона.

На сегодня обследованы 40 машин такси, которые обслуживают Дубну. Специальные средства для перевозки детей есть у всех. В рамках проверки водителям уточнили правила перевозки детей и нюансы организации дорожного движения в городе.

На встрече с представителями служб такси и компании «Мострансавто» сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что заканчивается сезон отпусков и участников движения на дорогах Дубны становится все больше. Дети успевают отвыкнуть от интенсивного трафика, поэтому водителям стоит быть особо внимательными.

«Наукоград считается одним из самых спокойных и безопасных городов региона, в том числе благодаря профилактической работе Госавтоинспекции. Безопасность на дорогах — важный аспект нашей работы. В Дубне мы обращаем на это особое внимание», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.