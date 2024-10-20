Масштабные пожарно-тактические учения провели в Одинцове

Пожарно-тактические учения провели в поселке Юдино Одинцовского округа. По легенде тренировки, пожар произошел в актовом зале местного филиала Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии из-за короткого замыкания.

Условный дым быстро заполонил здание. Сначала медики попробовали воспользоваться огнетушителями, но безуспешно. Сотрудник охраны вовремя вызвал спасателей по номеру 112.

Учебный пожар потушили на площади в 350 «квадратов». Еще специалисты спасли пострадавшего и отработали навыки тушения огня. Всего в рамках учений задействовали 13 единиц специальной техники и 40 человек личного состава.

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