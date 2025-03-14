Масштабную весеннюю уборку проведут в Солнечногорске

Для весенней уборки на территории городского округа Солнечногорск привлекли специалистов ручного труда и 53 машины спецтехники, включая погрузчики, самосвалы и тракторы. А 5 и 26 апреля в муниципалитете организуют субботники, в которых примут участие трудовые коллективы и неравнодушные жители.

В течение месяца коммунальные службы подметут и промоют более 470 дворовых территорий и общественных пространств, что составляет свыше 1600 тысяч квадратных метров. Они также очистят 238 детских площадок, приведут в порядок 511 тысяч квадратных метров газонов.

До конца апреля планируют промыть 290 километров дорог, а также привести в порядок почти 17 тысяч тротуаров. Особое внимание уделят участкам с высокой интенсивностью движения и автобусным сообщением. Восстановят все автопавильоны, дорожные знаки и ограждения. Также обновят разметку на 17 километрах участков и 65 пешеходных переходах, покрасят бордюры на посадочных зонах. Помимо этого, рабочие отмоют 388 контейнерных площадок.

«Сошел снежный покров, и специалисты приступили к уборочным работам. У нас большая зона обслуживания, составлены графики. Также проведем ямочный ремонт на участках, где образовались выбоины после зимы, отремонтируем уличное освещение», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Также 5 и 26 апреля в округе пройдут субботники. Участники мероприятий приведут в порядок памятники и мемориалы, парки и скверы, бульвары и набережные, а также территории организаций и объекты инфраструктуры, садовые товарищества и лесопарковые зоны, рынки и другие общественные пространства. Для выполнения общественных работ планируют привлечь предприятия, управляющие компании и жителей округа.